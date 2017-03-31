En hızlı şekilde göreve başlayacaklarını dile getiren Başkan Kalı, “Öncelikle bizden önce, gerek il başkanlığı yapmış, gerek yöneticilik yapmış ve herhangi bir şekilde davamıza ve partimize hizmet etmiş tüm arkadaşlarıma vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu şerefli göreve bizi layık gören Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli zatı âlilerinin, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Şefkat Çetin Bey’in teveccühlerine layık olmaya çalışacağımıza, şevkle, aşkla davamıza ve partimize hizmet edeceğimize emin olabilirsiniz. Yönetim kurulumuzla birlikte Malatya’yı yeniden Milliyetçi Hareket Partisi’nin kalesi yapmak üzere en hızlı bir şekilde göreve başlayacağız. Bunun için öncelikle partimize gönül vermiş dava arkadaşlarımızla Ülkücü kardeşliği hukukumuzu tesis edeceğiz ve hep birlikte Bilge Liderimizin izinde çalışarak başaracağız” diye konuştu.

KERKÜK TÜRK YURDUDUR VE ÖYLE KALACAKTIR

Malatyalıların Regaip Kandili’ni de kutlayan Başkan Kalı, “Dün itibariyle Türk yurdu Kerkük’e soysuz Barzani’nin paçavrası asılmıştır. Bu kabul edilemez ve en ağır tepki ile karşılık bulmalıdır ve bulacaktır. Kerkük’teki kardeşlerimizin tırnağına taş değdiğinde bizim kalbimize hançer değmektedir. Kerkük tarihte Türk yurdudur ve öyle kalacaktır. Bu gün üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili’dir. Bizleri üç aylara ve Regaip Kandili’ne yeniden kavuşturan Cenabı Allah’a şükrediyor ve kandilinizi kutluyorum. Bu vesile ile başta Kerkük olmak üzere Türk-İslam coğrafyasında dökülen kanın son bulması için yüce Allah’a yalvarıyorum” dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDEYİZ

Bir anayasal değişiklik sürecinde olduklarını hatırlatan Başkan Kalı, “Türk milletinin çok önemli bir süreçten geçtiği bu dönemde Malatya İl Teşkilat Başkanlığına atanmış olmanın öneminin farkındayız. Sayın Genel Başkanımızın bizzat içersinde bulunduğu ve Türk milletinin haklarının ve kazanımlarının korunduğu bir anayasa değişikliği sürecindeyiz. Bu süreçte Sayın Genel Başkanımızın belirttiği üzere Türk devletinin bekası Türk milletinin geleceği tehlike altında olduğu acıktır. Bu tehlike Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersinde küresel güçlerin maşaları-vatan hainleri ve küresel güçlerin bizzat bulunduğu büyük bir blok şeklinde Türk Devletinin üzerine gelmektedir. Dışarıda terör örgütlerinin Türk Devletine karşı silahlandırılması ve terör örgütlerinin küresel güç olan devletlerde irtibat büroları açmasına ve miting yapmasına izin verilmesi aslında açık bir şekilde devletimize savaş ilanıdır” şeklinde konuştu.

“HAYIR”DA, HAYIR YOKTUR

Referandum çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Başkan Kalı, “Sayın Bilge Liderimizin buyurduğu gibi; ‘Referandumda bu defa ‘Hayır’da hayır yoktur. Ayağımıza pranga vurmak, bağımsızlığımızı bitirmek isteyen terör örgütleri ve arkasındaki ülkeler karşımızdadır zerre şüphesi olan PKK’nın Avrupa mitinglerine baksın. Zerre şüphesi AB ülkelerinin Türkiye’ye karşı tutumuna baksın.’ Bu tehlike altında Türk Devletinin kendisinin müdafaa ve ile ebet baki kalabilmesi için, milletimizin birlik beraberlik ve kardeşliği için referandumda ‘evet’ kararının çıkması ve bütün dünyaya Türk Devletinin ve Türk milletinin birlik ve beraberliğinin göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle İl Teşkilatı olarak hızlı bir şekilde referandum çalışmalarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

















MUTLU SARIGÜL