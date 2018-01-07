07 Ocak 2018 Pazar

MHP’de istişare toplantısı yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı Mehmet Samanlı, parti binasında istişare toplantısı düzenledi.

07 Ocak 2018 Pazar 17:55
MHP’de istişare toplantısı yapıldı

  Parti Binasında düzenlenen istişare toplantısında MHP Mahalle Başkanlarıyla sorunları dinledi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Mesut Samanlı, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkenin bulunduğu zor durumun farkındayız. MHP’siz bir Meclis olmayacağının farkındayız, zaten dış güçlerde içte karışıklık yapıyorlar. Bu ülkenin sigortası ve teminatı olan MHP’dir. Biz de bu bilinçle yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımıza son hız devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte hep birlikte olacağız, mahalle Başkanlarını belirlemek açısından ve sandık başkanlarını belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Emeği geçen tüm yönetici ve partililere de teşekkür eden Samanlı, geçtiğimiz günlerde Milliyet Hareket Partisi MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Samanlı, “Genel Başkanımız ve bilge lider Dr. Devlet Bahçeli ile 1 saate yakın sohbet etme imkanı bulduk. Kendisi de bize gerekli talimatları verdi" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

İHA
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