Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Mehmet Ali kaya 153 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan MHP Malatya İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı kongre sürecinin devam ettiğini belirterek yeniden ilçe başkanlığına seçilen Kaya'ya başarılar diledi.

Kongreye katılan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı da kongrenin MHP camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

İHA