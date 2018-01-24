MHP'YE TEŞEKKÜR...

Ziyarette konuşan taşeron işçiler, 11 Ocak’ta sorunlarını Başkan Avşar’a anlattıklarını kendisinin de konuyu hemen meclise taşıdığını söyleyerek, Avşar’a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, “MHP İl Başkanı olarak göreve geldiğimiz günden bu yana, tüm STK’ların, sendikaların, vakıfların sorunlarını kendi sorunumuz gibi gördüğümüzü, görüş ve düşüncelerinin yol pusulamız olduğunu dile getirmiştik. Bugün itibariyle sizlerin teşekkür mahiyetinde burada olmanız hakikaten bizleri çok memnun etmiştir. Bilinmeli ki Türkiye’nin siyasetinde var olması gereken parti MHP’dir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Avşar’a Türk Bayrağı ve çiçek hediye edildi.

