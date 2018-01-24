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MHP'YE TEŞEKKÜR...

Güvenlik İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar, taşeron işçiler ile birlikte, MHP İl Başkanı Bülent Avşar’ı ziyaret ederek, kendilerine ve işçilere verdiği destekten dolayı Başkan Avşar’a teşekkür etti.

MHP'YE TEŞEKKÜR...

Güvenlik İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar, taşeron işçiler ile birlikte, MHP İl Başkanı Bülent Avşar’ı ziyaret ederek, kendilerine ve işçilere verdiği destekten dolayı Başkan Avşar’a teşekkür etti.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 13:23
MHP'YE TEŞEKKÜR...

Ziyarette konuşan taşeron işçiler, 11 Ocak’ta sorunlarını Başkan Avşar’a anlattıklarını kendisinin de konuyu hemen meclise taşıdığını söyleyerek, Avşar’a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, “MHP İl Başkanı olarak göreve geldiğimiz günden bu yana, tüm STK’ların, sendikaların, vakıfların sorunlarını kendi sorunumuz gibi gördüğümüzü, görüş ve düşüncelerinin yol pusulamız olduğunu dile getirmiştik. Bugün itibariyle sizlerin teşekkür mahiyetinde burada olmanız hakikaten bizleri çok memnun etmiştir. Bilinmeli ki Türkiye’nin siyasetinde var olması gereken parti MHP’dir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Avşar’a Türk Bayrağı ve çiçek hediye edildi.
 

İHA

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