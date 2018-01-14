Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin kadroya alınacağının açıklanmasının ardından Malatya’da Halk Sağlığı Laboratuvarı çalışanları bir grup işçi kendilerine kadro verilmeyeceğini ileri sürerek MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret etti.

Burada destek isteyen işçiler, “Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapmış olduğu ihale kapsamında Malatya Halk Sağlığı Laboratuvarında şirket bünyesinde Laborant, Biyolog ve şoför olarak çalışmaktayız. İhalemiz sonuç karşılığı laboratuvar hizmet alımı ihalesidir. Personel sayımız ihale dökümanında 10.madde gereğince belirtilmiş çalışma saatlerimizin tamamını idare için kullanılmaktadır. İşimiz niteliği gereği süreklilik arz etmektedir" ifadeleri kullandılar. Ülkenin ana sigortasının MHP olduğunu dile getiren MHP İl Başkanı Avşar ise “Bugün ülkemizin zor süreçten geçtiği dönemlerde, liderimizin , ‘Önce Ülkem Ve Milletim, Sonra Partim ve Ben’ sözüyle hareket eden teşkilata sahibiz. Taşeron konusunda hükümetin duyarlı olmasını ve ayrım yapmadan tüm kamuda çalışan taşeron işçilerimize kadro imkanını sağlaması gerekir düşüncesindeyim.24 Aralık 2017 tarihli 696 sayılı KHK’nın 127.maddesinin hükümlerinin sağlanacağına ve bu imkandan yararlanmak adına sizlerin yanınızdayız" şeklinde konuştu.

Ziyarette Malatya Halk Sağlığı laborantlarını telefonla MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ile görüştüren Avşar, burada Milletvekili Tor’dan, mağdur olan laborantlar için, Meclis de sorunu dile getirileceği sözünü verdi.MHP Malatya İl Başkanı Avşar, “İşinizin ne denli önemli olduğunu ve süreklilik getiren bir kamu hizmeti yaptığınızı biliyoruz. Bu bağlamda MHP İl Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağımızı ve sonuna kadar yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

İHA