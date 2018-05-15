MHP, şehit ailelerini unutmadı

MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, “Her an kendi ömründen yılları alıp balasının yavrusunun ömrüne katması için Allaha yalvaran yüce Türk anası yavrusunu vatanının milletinin bekasının söz konusu olduğunda kurban veren ve ardından vatan sağ olsun diyebilendir. Ulu Yaradan sen bu yüreği yanık şehit analarına yaşayabilmeleri için dayanma gücü ver. Ahirete intikal etmiş şehit analarını yavrularına kavuştur, ruhlarını şad et bizim için çok kıymetli olan şehit anaları şehit babaları, bacıları, kardeşleri, çocukları, eşleri bizlere hakkınızı helal edin” dedi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ise, “Bizleri Anneler Günü programında bir araya getiren Kadın Kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum ve bizleri bu güne kavuşturan yüce Rabbime binlerce kez hamdü senalar olsun. Ülkücülük bir iman davasıdır ve ülkücüler fert fert bu iman davasında hayatlarını imanlarına şahit kılarak mücadele ettiler” şeklinde konuştu.

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