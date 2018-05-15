Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102213
ALTIN
185.197
DOLAR
4.3979
STERLİN
5.9521
EURO
5.2427

MHP, şehit ailelerini unutmadı

MHP Malatya Kadın Kolları, ‘Anneler Günü’ etkinlikleri çerçevesinde şehit anneleri için de bir program düzenledi.

MHP, şehit ailelerini unutmadı

MHP Malatya Kadın Kolları, ‘Anneler Günü’ etkinlikleri çerçevesinde şehit anneleri için de bir program düzenledi.

15 Mayıs 2018 Salı 11:28
MHP, şehit ailelerini unutmadı

MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, “Her an kendi ömründen yılları alıp balasının yavrusunun ömrüne katması için Allaha yalvaran yüce Türk anası yavrusunu vatanının milletinin bekasının söz konusu olduğunda kurban veren ve ardından vatan sağ olsun diyebilendir. Ulu Yaradan sen bu yüreği yanık şehit analarına yaşayabilmeleri için dayanma gücü ver. Ahirete intikal etmiş şehit analarını yavrularına kavuştur, ruhlarını şad et bizim için çok kıymetli olan şehit anaları şehit babaları, bacıları, kardeşleri, çocukları, eşleri bizlere hakkınızı helal edin” dedi.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ise, “Bizleri Anneler Günü programında bir araya getiren Kadın Kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum ve bizleri bu güne kavuşturan yüce Rabbime binlerce kez hamdü senalar olsun. Ülkücülük bir iman davasıdır ve ülkücüler fert fert bu iman davasında hayatlarını imanlarına şahit kılarak mücadele ettiler” şeklinde konuştu.

BÜLTEN

busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
MHPANNELER GÜNÜŞEHİT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Sınavsız Hava Sahası” beğeni topladı
“Sınavsız Hava Sahası” beğeni topladı
Bu yıl Malatya için pancar yılı olacak
Bu yıl Malatya için pancar yılı olacak
Hem eğlendiler hem öğrendiler
Hem eğlendiler hem öğrendiler

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim