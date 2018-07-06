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MHP milletvekili Fendoğlu'ndan Türk Ocakları'na ziyaret

24 Haziran seçimlerinden sonra ziyaretlere hız kesmeden devam eden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türk Ocakları Malatya şube Başkanı Nadir Günata'yı ziyaret etti.

MHP milletvekili Fendoğlu'ndan Türk Ocakları'na ziyaret

24 Haziran seçimlerinden sonra ziyaretlere hız kesmeden devam eden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türk Ocakları Malatya şube Başkanı Nadir Günata'yı ziyaret etti.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:26
MHP milletvekili Fendoğlu'ndan Türk Ocakları'na ziyaret

Ziyarete MHP'li Fendoğlu'nun yanı sıra parti üyeleri, parti yöneticileri, ocak üyeleri ve yöneticileri katıldı. İlk olarak konuşan Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata, neticenin çok daha iyi olabileceğini belirterek, “İnanın Malatya 2'nci milletvekilini biz böyle 'Çok küçük bir farkla' diyebileceğimiz bir ortamda kaçırdık. Bunu bütün kamuoyu biliyor ama buna da şükür edelim. Çünkü Elazığ'da ki kardeşimiz 80 oyla kaybetti. Urfa'da 2'nci milletvekilimizi çok az bir oyla kaybettik. Elazığ'da da çıksaydı bizim Mehmet Bey kardeşimizin yükü azalırdı. Şimdi öyle bir durum oldu ki; Elazığ'ı da üstlenecek, Malatya'ya da üstlenecek belki Adıyaman'a da üstlenecek, Erzincan'a da üstlenecek” dedi.

“AYNI MİSYONUN UŞAĞIYIZ”

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, birçok arkadaşlarıyla beraber aynı havayı soluduklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Solumasak bile aynı misyonun uşağıyız. Zevk alarak geldik. Seçim propaganda dönemi boyunca Nadir ağabeyin söylediği gibi, dışarıdan çok büyük destekler oldu. Bu konuda bende bire teşekkür mahiyetinde geldim karşınıza. Söylediği güzel dilekleri hep dikkate alıyorum. Her yerdeki dilekleri ve temennileri dikkate alıyorum. Bu konuda da hata yapma lüksüm de yok, yanlış adım atma lüksümde yok. İnşallah cenabı Allah beni bu kutsal davada mahcup ettirmez. Alnımızın akı, başımız dik olarak karşınıza tekrar gelirim.”

(Bülten)

Son Güncelleme: 06.07.2018 12:33
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