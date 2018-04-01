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MHP MALATYA TEŞKİLATI BİRLİK TOPLANTISI YAPTI

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar parti il binasında ilçe başkanları ile bir araya geldi. Avşar ilçe başkanlarıyla birlik ve beraberlik toplantısı gerçekleştirdi.

MHP MALATYA TEŞKİLATI BİRLİK TOPLANTISI YAPTI

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar parti il binasında ilçe başkanları ile bir araya geldi. Avşar ilçe başkanlarıyla birlik ve beraberlik toplantısı gerçekleştirdi.

01 Nisan 2018 Pazar 16:52
MHP MALATYA TEŞKİLATI BİRLİK TOPLANTISI YAPTI

MHP Malatya il binasında gerçekleşen ilçe başkanları istişare toplantısında, Başkan Avşar, “Bu dava şehit kanları ile sulanmış bir partidir. Kıvançta ve tasada bir ve beraber olmalıyız. Birlik ve beraberlik, şimdi değilse ne zaman olacak. Bu davaya Allah rızası için sahip çıkacağız. Bütün ilçe başkanlarımızdan razıyız. Çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sürdürmekteyiz. Bundan sonra da bildiğiniz gibi önümüzde seçimler var. Bu seçimlere MHP Malatya teşkilatı olarak hızlı ve akılcı akabinde istişareli bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.

Toplantı sonrasında MHP İl Başkanı ve ilçe başkanları ile birlikte MHP 12. Kurultay sonrası MYK üyeliğine seçilen Ömer Ekici’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.                                 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent AvşarBirlik Ve Beraberlik Toplantısı
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