MHP Malatya milletvekili adayları Ankara’da

İl Başkanı Avşar, Aday Tanıtım Toplantısının son derece verimli geçtiğini belirterek, “MHP’nin 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için seçim beyannamemiz liderimiz Dr.Devlet Bahçeli bey tarafından tüm kamuoyuna deklare edilmiştir.10 yıldır Milli birlik ve beraberliğimiz zedelemeye çalışan zihniyetler 15 Temmuz’da da ikinci bir zedeleme kampanyasına gitmişlerdir. Nitekim Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey tarafından bertaraf edilen ve şu anda da Türkiye’nin bekası için var gücüyle çalışan bilge liderimizin her daim yanında ve emirlerinde olduğumuzu beyan etmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

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