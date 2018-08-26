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MHP'li Fendoğlu, 3'üncü Balaban Kültür Buluşmaları'na katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Darende ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Balaban Kültür Buluşmaları etkinliğine katıldı.

MHP'li Fendoğlu, 3'üncü Balaban Kültür Buluşmaları'na katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Darende ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Balaban Kültür Buluşmaları etkinliğine katıldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 10:53
MHP'li Fendoğlu, 3'üncü Balaban Kültür Buluşmaları'na katıldı

MHP'li Fendoğlu, buluşmalara katılmadan önce Balaban'daki vatandaşlarla bayramlaştı. Fendoğlu'na İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, MHP İlçe Başkanı Mehmet Altun, İlçe Jandarma Komutanı ve Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı eşlik etti. Protokol üyeleri ile MHP'li milletvekili Fendoğlu, Darende içmelerinde düzenlenen trap atışına katıldı ve Fendoğlu, atışını isabetli atarak açılışı başlattı. MHP'li Fendoğlu, Darende teşkilatı ile bayramlaştı. Daha sonra Fendoğlu, ilçeye bağlı Yenice ve Ayvalı mahallelerinde taziyelere katıldı ve Ayvalı Mahallelileriyle bayramlaştı. Ardından Fendoğlu, Akçatoprak Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada sorun ve talepleri dinleyen MHP'li Fendoğlu beraberindekilerle Darende ilçesine, bağlı Balaban Mahallesi'nde bu yıl 3'üncü düzenlenen Balaban Kültür Buluşmaları etkinliğine katıldı.

"ÇALIŞIRSAK İNANIN GELECEĞE IŞIK TUTARIZ"

Mehter Takımının gösterisinin ardından konuşan MHP'li Fendoğlu, herkesin bayramını kutlayarak, şöyle dedi:

"Balaban halkı, Darende halkı bu şenliğe hem dışarıdan gelenler ile, hem içeride oturanlar ile sahip çıkmış ve sahip çıkmasıyla da birlikte bu sahayı doldurmuşlardır. Tabi ki bundan sonraki şenliklerin daha zevkli geçeceğini, daha eğlenceli geçeceğini katılımcıların çok daha fazla olacağı bir kültür şenliğine dönüşmesine bizlerde aracı olacağız. Bizler kendi örf, adet ve geleneklerimize bağlı kalır ve bu değerlerimizi böyle şenliklerle hatırlamaya çalışırsak inanın geleceğe ışık tutarız."

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara; Kültür Derneği Başkanı Turan Nami Değirmenci, Balaban muhtarı ve 15 Temmuz Gazilerine plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Bu sırada MHP'li Fendoğlu'na da 'Allah' yazılı çerçeve hediye edildi. MHP'li Fendoğlu da, "3'üncü Balaban Kültür Buluşmalarının yapılmasında büyük emeği olan Balaban Kültür Derneği başkanı ve yönetimine, Balabanspor Kulübüne, Balaban muhtarımıza ve Darende Kaymakamımıza Güzel hediyelerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(Bülten)

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