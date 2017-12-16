16 Aralık 2017 Cumartesi

“MHP KAYISININ YANINDA”

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Avşar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’i ziyaret etti. Ziyarette gündem kayısı oldu.

16 Aralık 2017 Cumartesi 11:20
“MHP KAYISININ YANINDA”

  Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey "Ülkemizin bekası için her zaman milletimizin ve devletimizin yanında olan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve heyetine Borsamıza yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MHP İl Başkanı Avşar ise, göreve geldikten sonra Malatya’nın sorunlarının çözümü için kentteki Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak hareket edeceklerini belirterek, Malatya Ticaret Borsasının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

MHP olarak Malatya kayısısının, hak ettiği yerde olması için gerekli tüm desteği vereceklerini ifade eden belirten Avşar, bu konuda Ticaret Borsasının yapacağı tüm çalışmalarda da yanlarında olacaklarını söyledi.(İHA)

İHA
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