Parti binasında düzenlenen üye katılım töreninde konuşan İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP’nin her geçen gün büyüyerek genişlediğini vurguladı.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Kaya, “Devlet Bey ve bizim için Hakkari’de yaşayan vatandaşımız ile Edirne’de yaşayan vatandaşımızın hiçbir farkı yoktur. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza düşman olanlar hariç herkes bizim için değerlidir. Türkiye hepimizin ortak değeri. Türk devletinin bekası bizim için her şeyden önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin temel taşı, temel sigortasıdır. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde olumsuz algı oluşturma çabası içinde olan, acizlikte sınır tanımayan zavallılara da değinmek istiyorum: Üç kişinin istifasını 300 kişi diyerek algı oluşturmaya çalışanlar bugün burada 2.sini gerçekleştirdiğimiz büyük katılımlara karşı neden üç maymunu oynamaktadırlar. Bu algıyı oluşturmaya çalışan sahtekarlara sesleniyorum: Yüreğiniz yetiyorsa, samimiyseniz Yeşilyurt'ta şu güzel tabloya bir bakın, Milliyetçi Hareket Partisi eriyor mu, Yoksa büyüyor mu, Delikanlı gibi gerçeği yazın. İpe sapa gelmezlere taşeronluk etmeyin” ifadelerini kaydetti.





İHA