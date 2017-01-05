05 Ocak 2017 Perşembe

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MHP Kadın Kolları Vali Toprak’ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Ayşegül Coşkun ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

05 Ocak 2017 Perşembe 12:28
MHP Kadın Kolları Vali Toprak’ı ziyaret etti

  Başkan Coşkun, ülkenin bugün içerisinden geçmiş olduğu zor dönemde her zamankinden fazla birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini, kendilerinin de geçmişte olduğu gibi bugün de devletin yanında olduklarını ifade etti. Kendisi ve üyeleri adına 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde ve sonraki süreçte, Vali Toprak’ın duruşundan, Malatya’nın ve aynı zamanda ülkenin huzur ve barışı için göstermiş olduğu çabalardan dolayı teşekkür edip yürekli ve cesur davranışından dolayı da tebrik etti.

  Başkan Coşkun, Kadın Kolları olarak yürüttükleri faaliyetler hakkında da bilgiler verdikten sonra ziyaretleri anısına Vali Toprak’a Türk bayrağı ve bakır işlemeli Atatürk portresi takdim etti. Vali Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, güzel ve anlamlı hediyeleri ve ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.

HABER MERKEZİ
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