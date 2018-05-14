MHP Kadın Kolları'ndan Anneler Günü'nde etkinlik

MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve yönetiminin Valilik arkasındaki Özel İdare Salonu'nda gerçekleştirdiği etkinliğe, MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, MYK Üyesi Ömer Ekici, Battalgazi MHP İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt MHP İlçe Başkanı M.Ali Kaya, Ülkü Ocakları Malatya 2. Başkanı Yavuz Gezici ve bütün milletvekili aday adayları katıldı.

Etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuşan MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, “Her an kendi ömründen yılları alıp balasının yavrusunun ömrüne katması için Allaha yalvaran yüce Türk anası yavrusunu vatanının milletinin bekasının söz konusu olduğunda kurban veren ve ardından vatan sağ olsun diyebilendir. Ulu Yaradan sen bu yüreği yanık şehit analarına yaşayabilmeleri için dayanma gücü ver. Ahirete intikal etmiş şehit analarını yavrularına kavuştur, ruhlarını şad et bizim için çok kıymetli olan şehit anaları, şehit babaları, bacıları, kardeşleri çocukları eşleri bizlere hakkınızı helal edin. Ey aziz şehitler sizler de bizlere haklarınızı helal edin. O mübarek elleri öpülesi şehit annelerinin ve bütün annelerin anneler gününü kutluyorum şehitleri rahmetle ve minnetle anıyorum ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.



MHP MYK Üyesi ve Malatya milletvekili aday adayı Ömer Ekici, “Anneler oldukça insanlık var olacaktır. Anne ömür boyu baş tacı edilecek değerdir. Tarif etmesi Anneyi gerçekten çok zordur çünkü ancak yaşanmakla idrak edilir. Kırk yıla yakın bir süredir bu ülkede asil millet bölücü hain terör örgütüyle mücadele veriyor. Ve kırk yıldır kınalı kuzuların elleri öpülesi baş tacı olan annelerimiz gözyaşı dökmekteler. İnşallah kökünü kurutacağız ihanetin ama bu gün o şehit annelerimiz başta olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü tebrik ediyor ve her birine en iyi dileklerimi sunuyorum bütün annelerin ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar da, “Ülkücülük bir iman davasıdır ve ülkücüler fert fert bu iman davasında hayatlarını imanlarına şahit kılarak mücadele ettiler. Tek gayeleri vardı nizamı alem için Allah’ın adını yüceltmek için mücadele etmek. Baktemurlar, Yükseller, Karataşlar, Günaydınlar, Taçlar ve daha birçok şehidimiz bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ve kınayanların kınamasına aldırmadan Allah için kanlarını fisebilillah akıttılar. Onlar çoğunlukla Anadolu’nun gariban aile çocukları olarak dünyaya geldiler, İlk, orta, lise, üniversite derken okuyanlar da oldu feleğin sillesini yiyenler de, Lakin vatan sevgileri hep aynı demde kaldı. Kahpe pusularda, işkencelerde, zindanlarda Afrin'de, Anadolu'nun her köşesinde şehadet şerbetini içen tüm ülkücü ağabeylerimizi, güvenlik güçlerimizi ve öğretmenlerimizi rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yüreği yangın yeri olan şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu.

Program şehit ailelerine plaket takdimi ile sona erdi.

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