25 Kasım 2017 Cumartesi

MHP İstanbul Milletvekili Erdem'den ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret etti.

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:47
MHP İstanbul Milletvekili Erdem'den ziyaret

  Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan ve İl Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyarette konuşan Milletvekili Arzu Erdem, öğrencilerin milli ve manevi duygular doğrultusunda yetiştirilmeleri gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Biz de MHP olarak en yoğun katkıyı vermek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

16 FAKÜLTEMİZ VAR
  Rektör Kızılay ise Milletvekili Erdem ve İl Başkanı Avşar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni seçilen il yönetiminin Malatya ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu. İnönü Üniversitesi’nin Türkiye'nin köklü üniversitelerinden birisi olduğunu ifade eden Rektör Kızılay, "16 fakültemiz bulunuyor. 13 ilçenin 8'inde okullarımız mevcut. Üniversitemiz benim dönemimde huzurlu bir dönem geçiriyor. Verimli bir eğitim ve öğretim yılı geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Kızılay, Milletvekili Erdem'e porselen tabak hediye etti.

HABER MERKEZİ
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