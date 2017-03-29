Gökhan Şahin, MHP il binasında yaptığı açıklamada, “Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum ve samimiyetle, sadakatle, adaletle, ilimle, cesaretle ve ahlaken yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararı almamdaki ana dayanak, Genel Merkezimizin bugün itibarıyla atamış olduğu yeni İl Başkanımızdır. İl yönetimimizin daha rahat çalışması için bu kararı almış bulunmaktayım. Malumunuz üzere seçildiğim gün yaptığım açıklamada bir dönem yapacağımı beyan etmiştim ve bir dönemin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Hizmet noktasında önceliğimiz partimizin âli menfaatleri olmuştur. Geçmiş dönemde doğru olarak kabul ettiğimiz ve savunduğumuz düşünceler ne ise bu gün verdiğimiz kararda da bu doğru bildiğimiz gerçeklerin etkisi mevcudiyetini korumaktadır. Makro düzeyde düşündüğümüz dönüşümle ortaya çıkacak olan sinerji bugün mikro düzeyde çıksın diye bu kararı almış bulunmaktayım” dedi.

ŞAHSİYETSİZ, ASALETSİZ VE FAZİLETSİZ KİŞİLERİ…

Şahin, “Çaba ve emek üzerine kurulan bu kutlu ve meşakatli yolda yürürken ana ilkem ikbal ve istikbal noktasında ülkemizin geleceğin yüksek medeniyet ufkuna ulaşmasıydı. Bu ilke bu kararı almamdaki faktörlerden başka bir tanesidir. Sözün sonu: Büyük devlet düşünürleri; başarılı ve adil bir yönetim için, işlerin en yetkili kişilere ve her kişiye bir iş düşecek şekilde dağıtılmasını önerir ve şöyle derler: Şahsiyetsiz, asaletsiz ve faziletsiz kişileri büyük işlere memur ettiğimiz zaman bilginleri, asilleri ve faziletli kişileri kenara sürüp, onları muattal etmiş oluruz. Bir kişiye bir işi verirken uzatmak, sürüncemede bırakma, toplumu birbirine düşürmek, dahası bir iş vermeyip beş-altı iş vermek cahillik ve bilgisizliği gösterir. Eğer bey dirayetli ve bilgili olmazsa devlet ve ülkenin yıkılmasına ve devlet işlerini karıştırmak istediğine hükmedilir, böylesi düşmanların en beteridir. Çünkü Mesnevi'de de buyrulduğu gibi Mevlana'dan öğüt isteyen yöneticiye Mevlana der ki: Sana ne öğüt vereyim. Sana çobanlık emretmişler; sen kurtluk yapıyorsun. Sana bekçilik emretmişler; sen adaletsizlik yapıyorsun. Allah seni sultan yaptı; sen şeytanın sözüyle hareket ediyorsun. Bu duygu ve düşüncelerle; çalışmalarımda bana omuz veren yönetim kurulu üyelerime, mücadele eden ve oy veren, Türk devletinin ve milletinin milli hafızası ve refleksi olan ülküdaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Helallik istiyorum hakkım helaldir” sözlerini kaydetti.







TÜRKAN YILDIZ