05 Eylül 2017 Salı

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MHP İl Teşkilatında bayramlaşma

MHP Malatya İl Başkanlığında partililerle bayramlaşma programı düzenlendi.

05 Eylül 2017 Salı 11:35
MHP İl Teşkilatında bayramlaşma

İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşmaya MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve partililer katıldı. Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, tüm Müslümanların bayramını kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bayramların birlik, beraberlik ve sevgiye vesile olduğunu dile getiren Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise, İl Başkanı Kalı’ya Allah’tan acil şifalar dileyerek herkesin bayramını kutladı. 

İHA
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