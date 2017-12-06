06 Aralık 2017 Çarşamba

“MHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI VERİMLİ GEÇTİ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlarıyla iştaşare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı Ankara’da partinin genel merkezinde gerçekleştirildi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:27
“MHP İL BAŞKANLARI TOPLANTISI VERİMLİ GEÇTİ”

  Malatya MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar, İl Başkanları Toplantısına katılarak bir dizi çalışmalarda bulundu. Avşar, basına yaptığı yazılı açıklamada toplantının verimli geçtiğini duyurdu.

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) İl Başkanları toplantısına katılan Malatya MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar, toplantısının son derece verimli geçtiğini açıklayarak, “Bilge Liderimiz önderliğinde il başkanları genel merkezimizde toplandık. Son derece verimli bir toplantı olmuştur. Liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ve Genel Başkan Yardımcılarının yanı sıra, 81 il başkanlarının katıldıkları toplantıda ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunuldu” diye konuştu.

Başkan Avşar, “Yaptığımız istişareler son derece faydalı olmuştur” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar

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