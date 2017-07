MHP İl Başkanı Dr. Ömer Kalı, beraberindeki MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Malatya Umum Servisçiler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce’yi ziyaret etti. Kalı, göreve geldikleri ilk günden beri Malatya’daki Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etiklerini kaydederek, amaçlarının vatandaşların sorunlarını çözmek olduğunu kaydetti. Oda Başkanı İnce’nin esnaf tarafından çok sevilen ve çalışkan bir başkan olduğunu vurgulayan Kalı, “Kendisi esnafın sorunlarını çözmek için büyük mücadeleler verdi. Bunun için kendisine teşekkür ediyoruz. Malatya’da bu şekilde çalışan STK Başkanı çok azdır. Bizler de bu konuda kendilerine elimizden geldiğince her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnce ise, “Başkanımız esnafımızın sorunlarını dinlemek ve istişarelerde bulunmak adına bizleri ziyaret etti. Ben kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

MHP’nin ülkenin her zor zamanında safını milletten ve devletten yana belirleyen bir siyasi parti olduğunu kaydeden İnce, “MHP’nin gerek 15 Temmuz gerekse 16 Nisan referandumundaki dik duruşu milletimizin takdirini kazanmıştır. Ben il başkanımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Biz de oda olarak her konuda kendilerine destek vereceğiz” diye konuştu.



İHA