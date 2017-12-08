08 Aralık 2017 Cuma

MHP esnafın sorunlarına kulak verdi

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Eskimalatya’da esnafları gezdi, onlardan gelen sorun ve talepleri dinledi. MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ın esnaf gezisi tam iki saat sürdü.

08 Aralık 2017 Cuma 11:48
MHP esnafın sorunlarına kulak verdi

  Başkan Avşar ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Eskimalatya esnafı ve vatandaşlarından olumlu not aldık. Özellikle vatandaşların ve esnafların MHP’ye büyük övgüler yağdırmaları bizleri son derece memnun etmektedir. Bilhassa bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in, Genel Kuruldaki konuşması tüm Türkiye’de olduğu gibi, Malatya’mızda da olumlu karşılanmıştır. Devletin bekası ve selameti için, terör ve dış mihrakların Türkiye’miz üzerinde oynanan oyunlar için her zaman Devletin yanında olacağımızı belirtmek isteriz” diye konuştu.

Başkan Avşar, seçildikten hemen sonra teşkilatlanmayı tamamladıklarını ve artık sahaya indiklerini ifade ederek, bundan sonra tüm vatandaşlar ile iç içe olacaklarını ve onların sorunlarını dinleyip, gerekli mercilerle irtibat kurarak halletme yoluna gideceklerini söyledi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar

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