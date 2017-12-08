Başkan Avşar ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Eskimalatya esnafı ve vatandaşlarından olumlu not aldık. Özellikle vatandaşların ve esnafların MHP’ye büyük övgüler yağdırmaları bizleri son derece memnun etmektedir. Bilhassa bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in, Genel Kuruldaki konuşması tüm Türkiye’de olduğu gibi, Malatya’mızda da olumlu karşılanmıştır. Devletin bekası ve selameti için, terör ve dış mihrakların Türkiye’miz üzerinde oynanan oyunlar için her zaman Devletin yanında olacağımızı belirtmek isteriz” diye konuştu.

Başkan Avşar, seçildikten hemen sonra teşkilatlanmayı tamamladıklarını ve artık sahaya indiklerini ifade ederek, bundan sonra tüm vatandaşlar ile iç içe olacaklarını ve onların sorunlarını dinleyip, gerekli mercilerle irtibat kurarak halletme yoluna gideceklerini söyledi.

İHA