Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Battalgazi İlçe Başkanlığına Parti Yönetiminden Mesut Samanlı getirildi. Dün yaptıkları bir basın açıklamasıyla Samanlı, atanma belgesini MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı’nın elinden alarak göreve başladı. Basın açıklamasında ilk konuşmayı MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı yaptı.

Başkan Kalı, Battalgazi ilçe başkanlığının yaklaşık 1 aydan beri boş olduğunu dile getirerek, bu göreve kişiliğine, davasına inandıkları Mesut Samanlı’nın Genel Merkez tarafından atandığını kaydetti.

Yeni başkan Mesut Samanlı’ya görevinde başarılar dileyen Başkan Kalı, “Bu görevde kendisine başarılar diliyor ve bu görevde bizi Genel Merkezin yüzünü kara çıkartmayacağına inanıyoruz. Kendilerine başarılar diliyor, mazbatasını takdim ediyorum” dedi.

GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARMALIYIZ

İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı’dan atanma belgesini alan MHP Battalgazi İlçesi yeni Başkanı Mesut Samanlı ise, “Ülkemiz zor günler geçiriyor. Bu süreçte, geçmişe dönüp bakmalı, nereden ve nelerden geçip buralara, geldiğimizi sorgulamalı, içtenlik ve samimiyetle, gerekirse öz eleştirel davranarak geçmişten dersler çıkarmalıyız. Karamsarlığa mahal vermeden, oluşturulacak güçlü bir milliyetçi ortamda, demokratik ve eşitlikçi ilkelerle çalışacak olan yönetimimiz vatansever milletimizle kucaklaşarak tek yumruk, tek yürek olmalıdır. Yol haritamızı belirlerken geleceğin yüksek medeniyet ufkunda 2023'ün Milliyetçi lider Türkiye'sinde, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinden, eşitlikten ve devletimizin anayasal değerlerinden ödün veremeyiz” diye konuştu.

ÇOK ŞEHİTLER VERİLDİ

Terör örgütlerini, OHAL ilan edilmişken bertaraf edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Samanlı, şunları kaydetti:

“Bu millet, cumhuriyet ve demokrasi uğrunda çok canlar feda etmiş, çok ağır bedeller ödemiştir. Çok analar evlatsız, çok evlatlar ana-babasız, kardeşsiz, yarsız kalmıştır. Çok şehitler verilmiş, çok gaziler basılmıştır bağırlara. Fakat yine bu millettir ki, tüm hainliklere, tüm provokatör eylemlere, ideolojik saldırılara rağmen gücünü dünyaya her seferinde daha büyük kararlılıklarla göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman Türk milletinin hareket refleksi olmuş ve kritik dönemeçlerde emniyet görevi görmüş ve birçok kronik sorunlarda çözüm merkezi olmuştur. Önemli olan Türk milletinin birliğidir. Öncelikle Türkiye’nin birliğini, dirliğini tehdit eden bütün terör örgütlerini OHAL ilan edilmişken bertaraf etmeliyiz. Bugüne kadar MHP Türkiye’nin sigortası olma görevini başarıyla yerine getirmiştir. Türk milletinin bağrından çıkmış ve tanımını yine Türk Milletinde bulan MHP şartlar ve zemin ne olursa olsun her zaman Türk Devletine ve Türk milletine hak ettiği şekilde hizmet edecektir.”

RABBİM BİZİ İNŞALLAH MAHCUP ETMEZ

Başkan Samanlı, “İki bin yıllık reaksiyonel ve Yarım asırlık aksiyonel bir hareketin zincirinin halkası olma gururuna eriştiğim bu mümtaz günde milliyetçi ülkücü camiayı ulaşabileceği en yüksek noktaya taşımak için yönetim kurulumla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak başta şehitlerimizin ve başbuğumuzun emaneti olan davamıza hizmet etme gayret ve azminde olacağız. Rabbim bizi inşallah önce liderimize ve sonrada ülkücü, milliyetçi camiaya karşı mahcup etmez” dedi.







