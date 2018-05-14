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MHP, adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri yaklaşıyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı, aday adaylarını tanıttı.

MHP, adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri yaklaşıyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı, aday adaylarını tanıttı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:06
MHP, adaylarını tanıttı

Parti İl binasında yapılan aday adayı tanıtım programına Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve MHP aday adayları katıldı.

BİRÇOK HAİN, DEVLETTEN ATILDI

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, “Türk milleti önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında demokratik milli görevini,  üstün bir fedakârlık ruhuyla ifade edecek vekillerini ve cumhurbaşkanı seçecektir. Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin o dönemde şimdi çizgisini hep aynı anayasamızın ilk dört maddesini kırmızı çizgimizdi. Halen de öyle çözüm süreci bitecek demişti ve bitti. Birçok hain devletten atıldı, özellikle hain vekiller” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MHPAday AdaylarıBülent Avşar
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