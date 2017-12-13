13 Aralık 2017 Çarşamba

MHK hatalarını kabul etti!

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu, sarı-kırmızılı takımın maçlarında hakemlerin verdiği tartışmalı kararların yer aldığı video görüntüsüyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) itirazda bulundu.

13 Aralık 2017 Çarşamba 10:58
MHK hatalarını kabul etti!

 N Ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Adil Gevrek, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile yaklaşık 2 saate varan bir görüşme gerçekleştirdi. Gevrek'in hakem hatalarını içeren videoları izlettirmesinin ardından MHK Başkanı Yusuf Namoğlu da Yeni Malatyaspor aleyhine verilen kararların yanlış olduğu yorumunu yaptı. Namoğlu, hakemlerin bahsedilen maçlardaki kararlarının tamamının hatalı olduğunu kabul ederken, bu hakemlerin performanslarının da yakın takibinde olduklarını Gevrek'le paylaştı. Adil Gevrek ayrıca, yapılan görüşmede MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’ndan E.Yeni Malatyaspor’un maçlarında 'adil hakem' talebinde bulundu.

İHA
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