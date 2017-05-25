25 Mayıs 2017 Perşembe

Mezbelelik kanala DSİ’den açıklama

DSİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi Değirmen Sokak’tan geçen Derme Sulama Kanalı’yla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Malatya-Battalgazi ilçesi 2. Kısım Derme Deresi Taşkın Koruma Yapım İşi 5 Mayıs 2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. İhale süreci sonuçlanınca en kısa sürede iş yeri teslimi yapılarak inşaatına başlanacaktır” denildi.

25 Mayıs 2017 Perşembe 11:13
Mezbelelik kanala DSİ’den açıklama

  Geçtiğimiz gün “Mezbelelik durumda olan kanala tepki” başlığıyla yayınladığımız Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi Değirmen Sokak’tan geçen Derme Sulama Kanalı’yla ilgili Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç’ın tepkisini dile getirmiş, kanalın bir an önce ıslah edilerek vatandaşların hizmetine sunulması talebini kaleme almıştık. Dün de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliğinden bir açıklama yazısı geldi ve kanalla ilgili ihale sürecinin devam ettiği bildirildi.

İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR
  Açıklamada, “Malatya-Battalgazi ilçesi 2.Kısım Derme Deresi Taşkın Koruma Yapım İşi 5 Mayıs 2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. İhale süreci sonuçlanınca en kısa sürede iş yeri teslimi yapılarak inşaatına başlanacaktır. İşin Muhteviyatında; 9 bin metre kılavuz kanallı betonarme kanal ile 5 adet menfez ve ferforje korkuluk imalatları yapılacaktır” denildi.

MUTLU SARIGÜL
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