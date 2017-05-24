Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi Değirmen Sokak’tan geçen Derme Sulama Kanalı, ıslah edilmeyi bekleye dursun, vatandaşlar da tepkilerini göstermeye devam ediyor. Uzun yıllar boyunca çöp ve moloz yığınlarıyla boğuşan kanal, içerisindeki ağaçlıkların da etkisiyle neredeyse bir gayri ahlaki işlerin yapıldığı bir alan haline gelmiş durumda. Kanalla ilgili şikâyetlerini her yıl yineleyen Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Üçbağlar Mahalle Muhtarı Abdulvahap Ortaç, BUSABAH’a konuşarak, tepkisini dile getirdi.

Devlet Su İşleri Müdürlüğünün kanalın rehabilite edileceğini kendilerine söylediğini ifade eden Muhtar Ortaç, hala bununla ilgili bir gelişme olmadığını söyledi.

HANİ ÖDENEĞİ ÇIKMIŞTI?

Kanalın mezbelelik bir durumda olduğunu dile getiren Muhtar Ortaç, “Hani Battalgazi’den başlayıp Malatya’ya kadar olan bir Kanalboyu projesi vardı, ödeneği çıkmıştı? Ancak şu anda aldığımız bilgilere göre kanalının yerinin değişeceği için ihalesinin yapılmış olmasına rağmen iptal edildiği söylendi. Kanal, mezbelelik bir durumda. Kanala kanalizasyon akıyor, çevreye verdiği zarar, bulunduğu ortamın hoş olmaması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Bir an önce orayı ya Büyükşehir Belediyesinin ya da Battalgazi Belediyesinin el atıp rehabilite etmesi gerekiyor. Artık mazeret üretmemeleri lazım. ‘Yok ihale oldu, böyle oldu, şöyle oldu’ denmemesi gerekiyor. Kendi imkanlarımızla bir an önce kanalı rehabilite edilmesi lazım. Orasının halkın sağlığına uygun, halkın daha rahat edeceği, gençlerin rahatça dolaşabileceği bir alan olması gerekiyor” diye konuştu.

AHLAKSIZ DURUMLAR OLUYOR

Kanalla şimdiye kadar kimsenin ilgilenmediğini savunan Muhtar Ortaç, şunları kaydetti:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin planlamasında kanal, bir park. Ama maalesef bugüne kadar hiç kimse ilgilenmedi. ‘Ödeneği çıktı, ihalesi yapıldı, Eskimalatya’dan başladı geliyor, buradan yapılacak’ dendi. Ama 3 yıldır aynı tas, aynı hamam. Biz yöneticilerimize güveniyoruz. Onların sözlerine itimat ediyoruz. Onların söylediklerini mahalle halkımıza anlatıyoruz. Ama maalesef sonucun olmadığını görüyoruz. Vatandaşlar bizlere tepki gösteriyorlar ve bizler de vatandaşlara bir şey söyleyemiyoruz. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, Battalgazi Belediyesi’nin ve DSİ’nin bizlere aktardığı bilgilerle bizler vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Sizin evinizin önünde, böyle bir mezbelelik bir yerin olmasını ister misiniz? Orada nahoş hadiseler meydana geliyor. Ahlaksız durumlar oluyor. Orada keyif verici madde kullananlar bulunuyor. Havaların biraz ısınmasıyla birlikte hemen gayri ahlaki iş yapanlar orayı mesken edindi. Vatandaşlar elbette ki, rahatsız oluyor. Şehrin tam ortasında, böyle güzel bir yer de bu tür hadiselerin olması herkesi üzdüğü gibi, bizleri daha çok üzüyor.”







MUTLU SARIGÜL