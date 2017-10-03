Türkiye’nin genelindeki mezarlıklar içerisinde en güzel ve bakımlı bir mezar olarak bilinen Malatya Şehir Mezarlığı, giriş kısmındaki çöpleriyle de anılır oldu. Giriş kısmındaki duvar kenarları bir çöp yığını haline dönüşürken, bu çöplerin temizlenmemesi ise kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Bu çöpleri belediyeler mi yoksa mezarlığın kendi işleri mi temizleyecek bilinmezken, vatandaşların tepkisi de gecikmiyor.

Ehliyet sınavına gelenlerin ve burada direksiyon eğitimi alanların birer çöp konteyneri olmadığı için ellerindeki atıkları mezarlığın iç tarafındaki duvar kenarına attıklarını ifade eden Şevket Yıldırım isimli vatandaş, bunu daha önce de basın aracılığıyla dile getirdiklerini söyledi.

GERÇEKTEN ÜZÜLÜYORUM

Mezarlığın dış kısmına çöp konteynerleri konulması gerektiğini kaydeden Yıldırım, “Bizler bunu basın aracılığıyla dile getirdik ama herhangi bir önlem alınmadı. Mezarlığın dış tarafındaki bazı yerlere birden fazla çöp konteyneri konsa inanının ki, vatandaşlar ellerine geçen çöpleri buraya atmazlar. Ben mezarlığın bu halini görünce gerçekten üzülüyorum. Malatya’nın en büyük mezarlığı belki Türkiye’nin sayılı mezarlarından bir tanesi burası. Günlük 100’lerce ziyaretçi giriyor buraya. Bunun için ilgililer bu çöplere bir çare bulup, dışarıya da çöp konteynerleri yerleştirmeliler” şeklinde konuştu.

EĞİTİM ŞART

Suçu daima yetkililerde değil de biraz da insanın kendisinde aramasını isteyen Münevver Altun, “Temizlik işçileri mutlaka burayı temizlemeliler ancak temizlik insanın içinde olmalı. Hangi bir gün işçiler burayı temizleyecek? İnsan suçu biraz da kendisinde aramalı. Elimize geçen her şeyi buraya ki, maneviyatı yüksek olan yer burası, atmamalı. Eğitim şart. Hiç mezarlığa çöp atılır mı, bu hangi vicdana sığar. Ondan dolayı suçu yetkililerden çok kendimizde aramalıyız” dedi.







MUTLU SARIGÜL