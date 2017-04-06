Geçen sene yaşanan aşırı soğuklar, yoğun kar yağışı, don ve dolu, ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da tarım sektörünü olumsuz etkiledi. Meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar neredeyse tezgahlara hiç yanaşamadı.

VATANDAŞIN GÖNLÜ DE, CEBİ DE RAHAT OLACAK

Özellikle çağla döneminin yaşandığı şu günlerde, fiyatların aşırı derecede yüksek olması vatandaşların dikkatini çekiyordu. Bu anlamda beklenen düşüşler gelmeye başladı. Vatandaş artık tezgaha gönlü ve cebi rahat bir şekilde yaklaşabilecek. Ülke genelinde meyve fiyatlarının düşmeye başladığı ifade edilirken, Malatya’da ise pazar esnafları aynı durumun yavaş yavaş yaşanacağını dile getirdiler.

SU SIKINTISI

Son dönemde yağışların meydana gelmesi ile birlikte üreticinin umutlandığını söyleyen esnaflar, birkaç yıldır yaşanan su krizi ve son dönemde endişe yaratan su sıkıntısının yavaş yavaş çözülebileceğini düşündüklerini söylediler. Pazar esnaflarından Ahmet Sadık, “Geçen sene su sıkıntısı vardı, dolu ve don vardı ve üretici ciddi bir sıkıntı yaşıyordu. Bu sene son dönemde birazcık yağmur yağdı, üretici umutlandı. İnşallah hayırlısıyla daha da yağmur yağar” diyerek şunları kaydetti:

TEZGAHTA ÇAĞLA VAR

“Tezgahta şu sıralar meyve çağlaları var. Vatandaş çağlayı çok seviyor. Zaten Malatyalılar kayısı çağlasına bayılıyor. İnşallah kayısı çağlasını önümüzdeki günlerde tezgahta daha çok göreceğiz. Meyve fiyatları ciddi bir şekilde atmıştı. Zaten çağla ve erik neredeyse altınla yarışıyordu. Şimdi ülke genelinde bir fiyat düşü olduğundan bahsediliyor. İnşallah bu düşüşün etkisini Malatya’da da göreceğiz.”

PORTAKAL ZİRVEDE

Öte yandan geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından yapılan açıklamada, TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde TÜFE’de aylık yüzde 1,04 artış gerçekleştiği bildirildi. Bu anlamda pazar tezgahlarındaki durum gözler önüne serildi. Yapılan açıklamada TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren maddenin portakal olduğu belirtilirken, portakalın ortalama fiyatının bir önceki aya göre yüzde 41,34, sivri biberin yüzde 23,02, muzun yüzde 17,56, ayvanın yüzde 16,42 oranında arttığı bildirildi.

KABAKTA DÜŞÜŞ

Yine TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren maddenin kabak olduğu, kabağın ortalama fiyatının bir önceki aya göre yüzde 42,96, yeşil soğanın yüzde 34,40, ıspanağın yüzde 24,20 oranında düşüş gösterdiği söylendi.











SELAHATTİN BAYRAK