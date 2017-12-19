19 Aralık 2017 Salı

MEYDAN YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanyol ilçesinde meydan düzenleme çalışması yapılıyor. Devam eden meydan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:39
MEYDAN YAPILIYOR

  İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları ile ilgili şube müdürleri katıldı.

MALATYA BÜYÜYEREK GELİŞİYOR
  Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, “Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçemizde güzel çalışmalara imza atıyor. Bugün burada ilçemiz için önemli olan bir çalışmayı yerinde inceliyoruz. İlçemizde güzel bir meydan çalışması yapılıyor. Şu anda dolgu çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz daha önce burada görülmemiş hizmetlere imza attı. 12 km gurup yolumuz yapıldı. İlçemizle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Malatya merkezde de çok güzel çalışmalara imza atıyor. Yapılan hizmetleri görmek isteyen insana hizmetleri anlatmaya gerek yoktur. Bakan her insan yapılanları görür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl değişiyorsa Malatya da o şekilde büyüyerek, gelişiyor ve değişiyor. Yapılan bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İLÇELERİMİZDE YATIRIMLAR YAPIYORUZ
  Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde yatırımlar yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ilçelerimizde ciddi yatırım ve hizmetler yürütülmekte. İlçelerimizde içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının yanında üst yapı çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Doğanyol ilçemize yeni bir meydan kazandırmak için çalışmalar başlattık. Şu anda dolgu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolgu çalışmaları tamamlandıktan sonra saat kulesi, oturma alanları, ağaçlandırma ve çevre düzeni ile Doğanyol ilçemize güzel bir meydan kazandırmış olacağız. İlçelerimizin gelişmesine katkı sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 2018 yılı içerisinde bu meydanı Doğanyollu hemşerilerimizin hizmetine açacağız. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Başkan Çakır, inceleme gezisi sırasında vatandaşlar ve esnaflarla da görüşüp sohbet etti.

İHA
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