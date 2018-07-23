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MEVSİMLİK KÂBUS

Hemen her yıl karşımıza çıkan büyük sorun, bu yıl da kendini gösterdi. Malatya'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs Çevreyolu İstasyon Kavşağı’nda başka bir minibüs ile çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yine Şanlıurfa’dan Malatya’ya giden tarım işçilerini taşıyan bir başka minibüs ise Erkenek Tüneli girişinde bir kamyona arkadan çarptı. Kazazedeler hastaneye kaldırıldı.

MEVSİMLİK KÂBUS

Hemen her yıl karşımıza çıkan büyük sorun, bu yıl da kendini gösterdi. Malatya'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs Çevreyolu İstasyon Kavşağı’nda başka bir minibüs ile çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yine Şanlıurfa’dan Malatya’ya giden tarım işçilerini taşıyan bir başka minibüs ise Erkenek Tüneli girişinde bir kamyona arkadan çarptı. Kazazedeler hastaneye kaldırıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:40
MEVSİMLİK KÂBUS

Malatya’da her yıl mevsimlik işçilerin yaşadığı trafik kazası sıkıntısı bu yıl da baş gösterdi. Bazen ölümle sonuçlanan, bazen hafif sıyrıklarla atlatılan bu kazalar, kimi zaman aşırı hız nedeniyle, kimi zamanda taşıma araçlarının ağır olması nedeniyle kabusu beraberinde getiriyor. Bu anlamda Malatya’da geçtiğimiz 2 gün yürekleri ağızlara getiren kazalar yaşandı.  

İl kaza İstasyon Kavşağı’nda oldu. Edinilen bilgilere göre Kütahya'dan gelerek Diyarbakır'a seyir halinde olan 23 LF 404 plakalı minibüs, Çevreyolu İstasyon Kavşağı içerisinde 44 DP 775 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Araç içerisine sıkışan bazı yaralıların itfaiye tarafından çıkarıldığı kaza da durumu ağır olan 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Mehmet Emre (23), Ümit Aydın (20), Mehmet Sıddık Bayhan (35), Ömer Çakan (51), Mustafa Tezcan (43), Ramazan Ecer (34), Hamza İz (45), Cebrail Demir ( 21) ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alıntına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN MALATYA YOLUNDA DA KAZA

Öte yandan ikinci kaza Adıyaman Malatya Karayolu Erkenek Tüneli girişinde yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Malatya’ya giden tarım işçilerini taşıyan Ahmet Çalışkan yönetimindeki 63 EP 190 plakalı minibüs, Erkenek Tüneli girişinde önünde seyreden Ali Karaboğa idaresindeki 44 HS 020 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüs şoförü Ahmet Çalışkan ile aynı minibüste bulunan İbrahim Halil Çalışkan, Zehra Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Halil Çelik, Güneş Çalışkan, Medine Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Fatma Çalışkan, Ahmet Çalışkan, Gülbahar Çalışkan, Abdulkadir Çalışkan, İsa Çalışkan, Zelha Çalışkan, Hasan Çalışkan yaralandı. Yaralılar Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 23.07.2018 12:00
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KazaMalatyaMehmet Sıddık BayhanMehmet EmreÜmit AydınÖmer ÇakanMustafa TezcanRamazan EcerHamza İzCebrail Demir
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