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MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇİLESİ

Malatya’da kayısı hasadında çalışan mevsimlik işçiler, kaldıkları çadırlarda birçok sorunla boğuşuyor. Geçim derdiyle kente gelen işçiler, burada çadırda kalıyor, banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılarken ise binbir zorlukla karşılaşıyor.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇİLESİ

Malatya’da kayısı hasadında çalışan mevsimlik işçiler, kaldıkları çadırlarda birçok sorunla boğuşuyor. Geçim derdiyle kente gelen işçiler, burada çadırda kalıyor, banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılarken ise binbir zorlukla karşılaşıyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:05
MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇİLESİ

Türkiye'nin birçok farklı şehrinden Malatya'ya gelen mevsimlik tarım işçileri kayısı bahçelerinde çalışıyor. Akçadağ'da kayısı hasadında çalışan binin üzerindeki işçi, kurdukları çadırlarda yaşıyorlar. Elektrik, su ve tuvalet bulunmayan kamp alanında işçiler birçok sorunla boğuşuyor. İlçeye bağlı Doğu Mahallesi Kantar mevkiindeki boş alana kurulan yüzlerce çadırda kalan yaklaşık bin 500 işçi, banyo ve tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısında bulunan sulama kanalını kullanıyor.

“DÜN GECE BİR KIZIMIZA KAMYON ÇARPTI”

Bölgede yeterli aydınlatmanın bulunmamasından ötürü yolun karşısına geçişlerde trafik kazaları yaşandığını belirten işçilerden Bayram Balcı, "Kayısı sezonunun başlamasıyla birlikte Malatya'ya geliyoruz. Burada su, tuvalet sorunlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı gidermek için yolun karşısına geçiyoruz. Kaza tehlikesi yaşıyoruz. Dün gece bir kızımıza kamyon çarptı. Bunun için yetkililerden tuvalet ve su ihtiyaçlarımızın giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YOKSULLUK NEDENİYLE BURALARA GELDİK”

Yoksulluk nedeniyle mevsimlik tarım işçisi olarak birçok şehre gittiklerini kaydeden 85 yaşındaki Cemile Yamuktu ise, "İhtiyaçlarımızı gidermek için yolun karşısına geçiyoruz, araçlar gelip bizlere çarpıyor. Kamp alanına seyyar tuvalet yapılsa olmaz mı? Bizler devletimizi çok seviyoruz, oyumuzu veriyoruz, çocuklarımızı askere gönderiyoruz. Namusumuz ve şerefimizle çalışıyoruz. Yoksulluk nedeniyle buralara geldik, ne yapalım siz söyleyin" ifadelerini kullandı.

500 KİŞİDEN FAZLA İŞÇİ BU KAMPTA KALIYOR

Kamp alanında bin 500'den fazla işçinin bulunduğunu kaydeden 63 yaşındaki Veysi Hanilçi, “Çocuklar hariç bin 500 kişiden fazla işçi bu kampta kalıyor. Ne tuvaletimiz ne de suyumuz var. Devlet baba da bizlere bakmıyor. Sağlık sorunlarımız var, yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayısı HasadıMevsimlik Işçiler
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