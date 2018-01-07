Ülke genelinde pek çok şehirde soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkilerken, Malatya'da vatandaşlar mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların keyfini çıkarıyor.

HER YER SOĞUK AMA…

Pek çok şehirde aşırı soğuk ve kar nedeniyle okullar tatil edilirken, Malatya'da vatandaşlar bahar havasının yaşandığı kış mevsiminde piknik yapıyor. Kentte hava sıcaklığının yaklaşık 10 dereceyi gördüğü bahardan kalma bir günde yaşlı- genç, kadın- erkek yüzlerce kişi, Orduzu Pınarbaşı Göleti mesire alanında piknik yaparak, ocak ayında güneşin tadını çıkardı.

Vatandaşlar, kış ortasında piknik yapmanın keyfini yaşarken güzel havada pikniğin tadını çıkartan çocuklar ise birbirinden renkli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.



İHA