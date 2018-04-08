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Mevlüt Aslanoğlu Caddesi yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mevlüt Aslanoğlu Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı. 

Mevlüt Aslanoğlu Caddesi yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mevlüt Aslanoğlu Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı. 

08 Nisan 2018 Pazar 15:59
Mevlüt Aslanoğlu Caddesi yenileniyor

Kent genelinde bugüne kadar birçok cadde ve sokağı standartlara uygun hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan 700 metre uzunluğundaki Mevlüt Aslanoğlu Caddesine ilk kazmayı vurdu. Freze makinesiyle eski asfaltı kazılan caddede önce altyapı çalışmaları yapılacak. 20 metre genişliğindeki caddede altyapı çalışmalarının devamında üstyapı çalışmaları başlayacak. Caddede kaldırım, yol ve otoparklar yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerine 1.2 metre genişliğinde tek taraflı bisiklet yolu da yapacak. Aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarıyla süslenecek cadde bu yıl içerisinde tamamlanacak. 
Büyükşehir Belediyesi, Mevlüt Aslanoğlu Caddesiyle birleşen Tevfik Temelli Caddesinde geçtiğimiz yıl değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapmıştı. Tevfik Temelli Caddesindeki projeden memnun olan bölge halkı, Mevlüt Aslanoğlu Caddesinin de yapılacak olmasından son derece mutlu olduklarını belirtti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİMevlüt Aslanoğlu CaddesiDeğişim-dönüşüm Ve Yenileme çalışmaları
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