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Mevlüt Aslanoğlu Caddesi'nde değişim dönüşüm

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mevlüt Aslanoğlu Caddesi'nde değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. 

Mevlüt Aslanoğlu Caddesi'nde değişim dönüşüm

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mevlüt Aslanoğlu Caddesi'nde değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. 

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:02
Mevlüt Aslanoğlu Caddesi'nde değişim dönüşüm

700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Mevlüt Aslanoğlu Caddesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanırken, üst yapı çalışmaları da devam ediyor. 
Caddede kaldırım, yol ve otopark çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerine tek taraflı bisiklet yolu da yapıyor. Aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yolu güzelleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, işin büyük bölümünü tamamlamış durumda. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Mevlüt Aslanoğlu Caddesinde gece devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen ve bazı şube müdürleri de eşlik ettiler. 
Mevlüt Aslanoğlu’nu 4 yıl önce kaybettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Mevlüt Ağabey'e Allahtan rahmet diliyorum. Mevlüt Aslanoğlu’nun isminin yaşatıldığı 700 metre uzunluğundaki caddemizi ismine yakışır bir hale getiriyoruz. Caddemiz güneyde İsmetpaşa Caddesi, kuzeyde ise Tevfik Temelli Caddemizle birleşiyor. Malatya genelinde bu çalışmaları yaparken önemsediğimiz bir ayrıntı var. Çoğu yerde başlamak yerine, bir yere başlayarak düzenli şekilde çalışarak, hızlı bir şekilde çalışmaları bitirmeyi amaçlıyoruz. Ramazan Ayında gece de çalışıyoruz. Caddemizi düzenlerken vatandaşlarımıza rahatsızlık veriyoruz. Bunun için de herkesten özür diliyoruz. Gece-gündüz demeden çalışarak burayı kısa bir zamanda bitireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 21.05.2018 16:07
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MalatyaHacı Uğur PolatMevlüt Aslanoğlu CaddesiDeğişim
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