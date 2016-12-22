22 Aralık 2016 Perşembe

Metruk evde yangın çıktı

Malatya’da kimsenin yaşamadığı metruk evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

22 Aralık 2016 Perşembe 14:14
Metruk evde yangın çıktı
Kiltepe Mahallesi Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu yanındaki 2 katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kimsenin yaşamadığı metruk evdeki yangın kısa sürede her yeri sararken mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yangın yan binalara sıçramadan kısa sürede söndürülürken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2016 © Copyright © by Busabah Malatya