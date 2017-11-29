Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde hava çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl yağmurlu, Adıyaman sağanak yağışlı geçecek. Akşam saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl'de yağışların karla karışık yağmur, gece saatlerinden sonra yükseklerde yoğun kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir" denildi.

Rüzgarın orta kuvvetti esip, sıcaklığın 1-2 derece düşeceğini de bildiren Merkez, Tunceli ve Bingöl'de görülecek kuvvetli yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

HABER MERKEZİ