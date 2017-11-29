29 Kasım 2017 Çarşamba

Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için yağış uyarısı yaparken, Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli yağışların görülmesinin beklendiğini bildirdi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:51
Meteorolojiden yağış uyarısı!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde hava çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl yağmurlu, Adıyaman sağanak yağışlı geçecek. Akşam saatlerinden sonra Tunceli ve Bingöl'de yağışların karla karışık yağmur, gece saatlerinden sonra yükseklerde yoğun kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir" denildi.

Rüzgarın orta kuvvetti esip, sıcaklığın 1-2 derece düşeceğini de bildiren Merkez, Tunceli ve Bingöl'de görülecek kuvvetli yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMeteoroloji

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017