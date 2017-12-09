09 Aralık 2017 Cumartesi

Meteorolojiden uyarı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ,Malatya, Adıyaman,Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

09 Aralık 2017 Cumartesi 10:21
Meteorolojiden uyarı!
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
İHA

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