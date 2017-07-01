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METEOROLOJİ’DEN ÖNEMLİ UYARI… Afrika sıcakları geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun 30 Haziran Cuma gününden itibaren mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:34
METEOROLOJİ’DEN ÖNEMLİ UYARI… Afrika sıcakları geliyor!

  Meteorolojiden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve zaman zaman normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Ramazan ayının son günlerinde artmaya başladığı, bayramda ise hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyrettiği belirtildi.

DALGA KUZEYDEN GELECEK
 Yapılan son analiz ve tahminlere göre 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Açıklamada, sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde gerçekleşeceği ve bazı il ve ilçelerin uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceğinin beklendiği bildirildi.

MALATYA'DA 40 DERECEYİ GÖRECEK
  Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu bazı il merkezlerimizde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, Bursa ve Malatya'da 40 İstanbul'da 37, İzmir ve Adana’da 41, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 32, Balıkesir, Edirne ve Antalya'da 42, Diyarbakır'da 43, Manisa'da 44, Şanlıurfa ve Aydın'da 45 Derece olması beklenmektedir. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında pazartesi günü batı bölgelerimizde, salı günü iç ve hafta ortasında çarşamba günü ise doğu bölgelerimizde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

10:00-16:00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT
  Açıklamanın devamında, “Yapılan son analiz ve tahminlere göre 30 Haziran 2017 Cuma gününden itibaren yurdumuzun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin genelinde ve bölgemizde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6 - 10 derece üzerinde gerçekleşeceği ve bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği beklenmektedir. Sıcak hava dalgasının 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü bölgemizde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir. Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

İL MERKEZİ VE İLÇELERDEKİ SICAKLIK
  Malatya merkezde sıcaklık yükselişe geçiyor. Bugün termometreler 38 dereceyi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceyi bulacak. İlçelerdeki hava durumu ise il merkezini takip ediyor. Akçadağ’da hava sıcaklığı 37 derece, Arapgir’de 34, Arguvan’da 35, Battalgazi’de 38, Darende’de 37, Doğanyol’da 39, Doğanşehir’de 35, Hekimhan’da 35, Kale’de 37, Kuluncak 33, Pütürge 36, Yazıhan 39 ve Yeşilyurt’ta 38 derece olacak. 


(BÜLTEN-HABER MERKEZİ)

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