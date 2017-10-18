Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyinde parçalı ve çok bulutlu geçmesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 1-2 derece santigrat civarında düşmesi beklenmektedir" denildi.

Rüzgarların kuzeybatılı yönlerden aralıklarla yer yer saatte 40-70 kilometre arasında esmesi beklendiğini de aktaran Merkez, oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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