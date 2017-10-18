18 Ekim 2017 Çarşamba

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yer yer saatte 70 kilometreye kadar çıkabilecek kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

17 Ekim 2017 Salı 12:08
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyinde parçalı ve çok bulutlu geçmesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 1-2 derece santigrat civarında düşmesi beklenmektedir" denildi.

Rüzgarların kuzeybatılı yönlerden aralıklarla yer yer saatte 40-70 kilometre arasında esmesi beklendiğini de aktaran Merkez, oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMeteoroloji

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