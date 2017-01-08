Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ'da karla karışık yağmurlu, öğleden sonra kar yağışlı, Adıyaman, Tunceli ve Malatya'da aralıklarla kar yağışlı, Bingöl'de ise çok bulutlu öğleden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Adıyaman il geneli ile Malatya ve Elazığ'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Rüzgarların güneydoğulu yönlerden aralıklarla kuvvetli esmesi beklendiğini de aktaran merkez, hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkmasının beklendiğini bu nedenle olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

İHA