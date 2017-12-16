Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde lokal olarak sis ve pus hadisesiyle birlikte yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

MALATYA GENELİNDE HAVA DURUMU

Malatya ve ilçelerinde hava durumu şöyle olacak:

“Merkez parçalı ve az bulutlu 9; Akçadağ parçalı ve az bulutlu 7; Arapgir parçalı ve az bulutlu 7; Arguvan Pprçalı ve az bulutlu 5; Battalgazi parçalı ve az bulutlu 9; Darende parçalı ve az bulutlu 7; Doğanşehir parçalı ve az bulutlu 6; Doğanyol parçalı ve az bulutlu 8; Hekimhan parçalı ve az bulutlu 7; Kale parçalı ve az bulutlu 6; Kuluncak parçalı ve az bulutlu 7; Pütürge parçalı ve az bulutlu 8; Yazıhan parçalı ve az bulutlu 6; Yeşilyurt parçalı ve az bulutlu 9.”

HABER MERKEZİ