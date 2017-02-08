08 Şubat 2017 Çarşamba

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, gündüz sıcaklıkların artmasına bağlı olarak çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

05 Şubat 2017 Pazar 17:35
Meteorolojiden çığ uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de gündüz sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı, gece sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak mevcut kar örtüsünün bulunduğu eğimli arazilerde çığ riski oluşabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak görülebilecek sisle birlikte buzlanma ve don beklendiğini de belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. 
İHA
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