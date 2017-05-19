19 Mayıs 2017 Cuma

METEOROLOJİ UYARDI: Yağış geliyor!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

19 Mayıs 2017 Cuma 11:17
METEOROLOJİ UYARDI: Yağış geliyor!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde başlaması beklenen yağışların Pazar günü sabah saatlerine kadar devam etmesi, yağışın hemen öncesinde ve yağış anında rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli olarak saatte 40 ile 70 kilometre hızla esmesi beklenmektedir” denildi.

PAZAR GÜNÜ BİTECEK
  Açıklamanın devamında “Cuma günü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Adıyaman'da ise yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Cumartesi günü Elazığ, Malatya ve Adıyaman yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Tunceli ile Bingöl'de yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Pazar gününün ilk saatlerine kadar devam ederek, daha sonra bölgemizi terk edeceği beklenmektir" ifadelerine yer verildi.

Merkez; su baskını, yıldırım çarpması, dolu, çatı uçması ve ağaçların devrilmesi gibi konularda da uyararak ilgililerin dikkatli olmasını istedi.

HABER MERKEZİ
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