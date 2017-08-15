Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Malatya’da, Çarşamba gününden itibaren yağışlı bir hava bekleniyor. Hafta sonuna kadar yağışların süreceğini duyuran Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, sıcaklıkların ise 3 ila 4 derece arasında düşeceğini duyurdu.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE BEKLENİYOR

Temmuz ayından bu yana yağışlı havayla buluşamayan ve aşırı sıcaklığa maruz kalan Malatyalılara müjde Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden geldi. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü Malatya’da yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklıkların da 3 ila 4 derece arasında düşeceğini duyuran Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, serin bir havanın olacağını tahmin ediyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Malatya’da bugün sıcaklık 38 derece olurken, Çarşamba günü 35 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklığı 21 derece dolaylarında seyredecek ve Malatyalılar ertesi güne de yağışla girecek. Malatya merkezde durum böyleyken, ilçelerde de yağışın olacağı tahmin ediliyor. Merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt’ta da 38 derece gözüken hava sıcaklığı, yarın ve ertesi gün yağışla birlikte 34-35 derecelere kadar gerileyecek.

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

İlçelerde de Malatya merkezdeki gibi yağışın olabileceğini duyuran yetkililer, vatandaşları yaşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Özellikle sürücülerin dikkatli olmasını isteyen Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Çarşamba günkü sıcaklık derecelerini ise şöyle sıraladı:

“Akçadağ 35 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Arapgir 34 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Arguvan 32 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Battalgazi 35 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Darende 34 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğanyol 36 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğanşehir 32 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Hekimhan 33 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Kale 35 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Kuluncak 31 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Pütürge 33 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yazıhan 36 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yeşilyurt 35 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı.”

HABER MERKEZİ