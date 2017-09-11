MESOB Başkanı Keskin, okul servislerine yönelik düzenlenen toplantıda, oda binasında şirket yetkilileri ve şoförlerle bir araya geldi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenci taşınmasıyla ilgili sorunları masaya yatırdıklarını belirten Keskin, “Oturup konuşmak, onu bunu eleştirmek, ‘sahibimiz yoktur’ diyerek, ortaya çıkmanın kimseye bir faydası yok. ‘Şoförler ve şirketler sömürülmesin’ diyerek, bir aydır mücadele ediyoruz. Vali beyin başkanlığında 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, Türkiye genelinde yaşlanan sıkıntıların Malatya’da yaşanmaması için geniş katılımlı bir toplantı yaptık. Vali bey ve bütün katılımcılara esnafım adına teşekkür ediyorum ama gelgelelim esnaf bunda duyarsız, şoförde, şirketlerde duyarsız. ‘Eski köye yeni adet mi getireceksiniz?’ Tabi ki, eski köye yeni adedin gelmesi lazım. Yarın kimse demeyecek ki ‘bizim için toplantı yapıldı, 5 kez valiyle, milli eğitimle, jandarmayla, okul ve okul aile birlikleriyle görüştü.’ ‘Amaçları hem çocukları hem de bizi korumak’ demeleri varken, herkes duyarsız ancak söylenirler” dedi.

ŞİRKETLERİN ELİNDE PERİŞAN OLUR

Keskin, Malatya’da 180 bin öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin 100 bininin servislerle okullara taşındığını kaydederek, “Taşıma yapan taşıtlarımız öğrenci servisi 768, diğer servisler 308, toplam bin 107 servisimiz var. Bazıları çıkıyor ‘bu servisler yetersiz’ diyor. Gerçekten yetersiz ise bunun sayısını belirleyelim, bu çocukların taşınması için gereken neyse onu yapalım. Bu çocukları taşımak, bizim boynumuzun borcu. Eğer yok yeterliyse, bir sistem kuralım o sistemin içerisinde biz öğrencileri okullara taşıyalım. Eğer şoför kendi işine sahip çıkmazsa, şirketlerin elinde perişan olur” diye konuştu.

‘ BELGE YOK’ DİYENLER ÇIKIYOR

Şoförlere yönelik bir eğitim düzenleneceğini dile getiren Keskin, “Geçen yılki toplantımızda ‘okullar, okul aile birliği bizden para alıyor’ dediler. Ben bir aydır inceliyorum. Bizim arkadaşlara özellikle şirketlere önerimiz, kime para verdiyseniz belgesini çıkartın, hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur. Ama benim yaptığım araştırmaya göre, size sorduğumuzda ‘belge yok’ diyenler çıkıyor. Okullara vereceği şoförlerden sömürülen paranın, şirketlerin cebinde kaldığını söylüyorlar, hadi sizde ispat edin. Milli eğitimi zan altında bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. Okul aile birliğini de zan altında bırakmaya hakkı yoktur. Eğer sen o parayı alıyorsan, açıkça söylemelisin. Eğer ki gerçekse, belgeni çıkaracaksın. ’50 milyar, 400 milyar para verdim, araba bağışladım’ diyorsun, bunların bir belgesinin olması lazım. Sen nasıl olurda, bir servis yapıyorsun 125 liraya öğrenci taşıyıp, 400 milyar adama veriyorsun? Nereden getirdin verdin? Ama şirketlerin çoğunu biliyorum. Bir arabayla başlayan, bugün elinde 10 tane araba olanı da biliyorum, nereden getirdin? Bunların hesabını eğer şoförler bizi tutarsa, bu işi temiz yapan servis şirketleri bizi tutarsanız, bu işin altından kalkarız” diye konuştu.

19 MADDELİK ÖĞRENCİ TAŞIMA SİSTEMİ

Keskin, öğrenci taşınmasına ilişkin hazırladıkları taslakla ilgili de katılımcılara bilgiler aktardı. 19 maddeden oluşan taslakta şunlar aldı:

“Servis araçları Malatya merkezine yakın yerlerdeki etkinlikler dışında ücretsiz ilçelere dahi götürülmeyecek. Hiçbir okul buna baskı yapmayacak. Mahallede fakir çocuk var ise bir koltuk dışında ikinci koltuk kimseye verilmeyecek. Bağış adı altında ‘para verilmedi’ diyerek, hiçbir servis şirketinin taşıma hakkı iptal edilmeyecek ve elinden alınmayacak. Servisi iptal edilecekse gerekçe gösterilecek. Önüne gelen okul taşıma şirketi kuramayacak. Öz malı olma şartı getirilecek. S Plaka dışında şehir merkezinde servis yapılmayacak. 2019 yılı sonuna kadar taşımalı okullarda S Plakası dışında yaptıkları taşıma gibi taşıma yapmayacak, ilçelerdeki S Plakalar taşıma yapacak. Taşıma şirketleri ile anlaşırsak, taşıma şirketlerinde çalışan şoför esnafının yüz kızartıcı suçu olmadığı sürece keyfi muameleyle kimse servis hakkını elinden alamayacak. Şirketlere verilecek şirketlerin masrafları karşılanmak üzere, taşıma yapan bireysel esnaf, şoför esnafla anlaşılan rakamın dışında hiç kimse bir hak iddia edemeyecek. Servis şoförlerinin ödeyeceği ve belirlenen miktarların dışında şirketlerin yapacağı masrafa asla ve asla şoför esnafı katılmayacak. Ücretler, öğrenci velilerinin UKOME’nin verdiği kararların dışından yüksek fiyatla taşıması mümkün olmayacak. Belirlenen fiyatın üstünde taşıma yapamayacak, altında taşıma isteyen şirketler olursa yüzde 5’i geçmeyecek. Yüzde 5’in dışında hiç kimse bir okulda ‘ben bu fiyata taşırım’ diye ihaleyi almaya çalışmayacak. Taşıma yapacak servis aracı anlaşmasına ne okul ne de okul aile birliği karışamayacak. Taşıma yapacak plakaların sahipleri yüz kızartıcı suç işlediği tespit edildiğinde, o plakanın UKOME tarafından tamamen iptali sağlanacak ve o aracın yerine yeni bir araç ihtiyaç duyduğu zaman sürücüsü ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bildirilecek. Yüz kızartıcı suç işleyen, disiplinsiz, saygısız davranan, giyim kuşamdan tutunda bilhassa öğrencilere karşı yüz kızartıcı suç işlediği ve kötü davranışı tespit edilenler, sürücüyle birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bildirilecek. Taşıma yapacak şoför hangi odaya bağlı olduğu incelenerek, o şoföre okulda taşıma hakkı verilmeyecek. Eğer bu şartlara uymayacak şirketler olursa, birlik başkanı bünyesinde odalar arasında bir komite kurularak, şoför esnafı hür iradesiyle o okulda taşıma yapacak. Birlik tarafından düzenleme yapılacak. Bunun dışında çalışanın dayısına, amcasına, siyasete güvenen bu sistemin içinde olmayacağını bilmesi gerekir. Okul yöneticileri servis taşımacıları ile koordineli bir şekilde çalışıp, öğrencilerin taşınmasında herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek.”



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