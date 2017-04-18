Malatya İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Mustafa Kırteke, inşaat işçilerinin mesleki yeterlilik belgesinin alma zorunluluğunu ifade ederek BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

İnşaat işçisi olarak çalışanlara ilk günden beri yeterlilik belgelerini almaları konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade eden Başkan Kırteke, derneklerinin mesleki yeterlilik belgesini vermeye yetkili bir dernek olduğunu dile getirdi.

MÜRACAAT YOK DENECEK KADAR AZ

Mesleki yeterlilik belgesi alan illerle Malatya’yı kıyaslayan Başkan Kırteke, “Derneğimiz mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili olmasına rağmen Malatya’da bir durgunluk söz konusu, yeterlilik belgesini almayan işçiler var. Yanı başımızda komşu il Elazığ’da sektörde çalışan işçilerin neredeyse tamamı bu mesleki yeterlilik belgesini almış bulunmaktadır. Geçen günlerde Tokat ilindeki arkadaşlarla görüştüm, orada hala kayıtlar devam ediyor ama maalesef Malatya’da bize gelen müracaat yok denecek kadar az. Bu belgeye sahip olmadan inşaatta çalışan işçilere büyük cezalar gelecektir. Malatya insanı ceza almadan harekete geçmiyor. Özellikle bu dönemden itibaren denetimler artacak ve kontroller sıkılaşacaktır. Hem işverene hem de işçiye ceza yazılacak” şeklinde konuştu.

PARA TEKRAR İŞÇİNİN HESABINA YATIRILIYOR

Yeterlilik belgesinin yüzde 100 devlet destekli olduğunu ifade eden Başkan Kırteke, şunları kaydetti:

“Yeterlilik belgesi almak için ödenen para zaten devlet destekli. Ödediğimiz paranın hepsini belli bir süre sonra devlet tekrar işçinin hesabına yatırıyor. Burada işçinin cebinden çıkan herhangi bir para yok. Yeterlilik belgesi almak devlet destekli ve bunu insanlara tam anlatamıyoruz. Çünkü bir kış ayından çıktık, haklılar şu anda parasal bir sıkıntı var. Mesela 10 işçi müteahhidin yanında çalışıyorsa müteahhit bunun parasını yatırarak tekrarında mesleki yeterlilik belgesini aldıktan sonra işçi bu parayı müteahhide tekrar iade edebilir. Bu belgeyi almak yüzde 100 devlet destekli. Müteahhitlerin mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçileri yanlarında çalıştırmalarını tavsiye etmem. Eğer çalışıyorlarsa en kısa zamanda mesleki yeterlilik belgelerini almalarını öneririm. Allah göstermesin bir kaza esnasında müteahhit en az işçi kadar suçlu duruma düşer. Malatya’da yüzde 65-70 civarında mesleki yeterlilik belgesi almayan işçilerimiz var. Bundan sonra bu kontroller sıkı bir şekilde devam edecek.”











MUTLU SARIGÜL