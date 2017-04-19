16 Nisan günü referandum için oylarını kullanan vatandaşlar soluğu piknik alanlarında aldı. 17 Nisan günü okulların da tatil olması sebebiyle vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu.

TATİLİ FIRSAT BİLDİK

Özellikle Turgut Özal Tabiat Parkı’nı dolduran vatandaşlar, havanın güzel olması dolayısı ile piknik yapmaya geldiklerini söylediler. Vatandaşlardan Ali Solmaz, “Hava çok güzel. Turgut Özal Tabiat Parkı bizim her zaman geldiğimiz bir yer. Okulların da tatil olmasıyla fırsatı bulduk ve pikniğe geldik” dedi.

Öte yandan, hafta sonunda sıcak havanın tadını çıkartan vatandaşlar, keyifli 2 gün yaşadı. Mangal yapıp, piknik yapan aileler, gönüllerince eğlendi. Havanın yağmurlu duruma gelmesiyle birlikte mesire alanları da boşaldı.













SELAHATTİN BAYRAK