19 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Mesire alanları doldu taştı

Malatya’da, havaların ısınmasıyla birlikte mesire alanları doldu taştı. Referandum tatilini fırsat bilen aileler geçtiğimiz hafta sonu piknik alanlarına akın etti.

19 Nisan 2017 Çarşamba 11:17
Mesire alanları doldu taştı

  16 Nisan günü referandum için oylarını kullanan vatandaşlar soluğu piknik alanlarında aldı. 17 Nisan günü okulların da tatil olması sebebiyle vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu.

TATİLİ FIRSAT BİLDİK
  Özellikle Turgut Özal Tabiat Parkı’nı dolduran vatandaşlar, havanın güzel olması dolayısı ile piknik yapmaya geldiklerini söylediler. Vatandaşlardan Ali Solmaz, “Hava çok güzel. Turgut Özal Tabiat Parkı bizim her zaman geldiğimiz bir yer. Okulların da tatil olmasıyla fırsatı bulduk ve pikniğe geldik” dedi.

Öte yandan, hafta sonunda sıcak havanın tadını çıkartan vatandaşlar, keyifli 2 gün yaşadı. Mangal yapıp, piknik yapan aileler, gönüllerince eğlendi. Havanın yağmurlu duruma gelmesiyle birlikte mesire alanları da boşaldı. 





SELAHATTİN BAYRAK
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