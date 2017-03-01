01 Mart 2017 Çarşamba

Mesai saati 19.00’a kadar uzatıldı

Darende Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik kartı başvurularında yaşanan yoğunluğun önüne geçebilmek için hafta içi mesai saatini 19.00’a kadar uzattı.

01 Mart 2017 Çarşamba 11:35
Mesai saati 19.00’a kadar uzatıldı

  Yeni kimlik kartı başvurularında yaşanan yoğunluğu önüne geçebilmek için ilçe nüfus müdürlükleri mesai saatlerini uzattı. Yeni kimlik kartı ile birlikte vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ilçede kaymakamlık tarafında personel takviyesi yapıldığı öğrenildi.

YENİDEN DÜZENLENDİ
  Darende ilçesinde ise kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla Darende Nüfus Müdürlüğü mesai saatleri yeniden düzenlendiği öğrenildi. Nüfus müdürlüklerinde, yoğunluğun azalmasına kadar mesai saatlerinin hafta içinde saat 19.00’a kadar uzatıldığı ifade edildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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