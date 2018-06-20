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Merdivenler Mahallesi'nde asfalt çalışması

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinde asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Merdivenler Mahallesi’nde birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı. 

Merdivenler Mahallesi'nde asfalt çalışması

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçenin muhtelif bölgelerinde asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Merdivenler Mahallesi’nde birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı. 

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:32
Merdivenler Mahallesi'nde asfalt çalışması

Rekor düzeyde asfalt çalışması yapan Battalgazi Belediyesi, asfalt çalışmaları kapsamında Merdivenler Mahallesi’nde yapılan altyapı sonrası birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, yapılan asfalt çalışması sonrası memnuniyetini dile getirerek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Sinan Ayhan, yapılan hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyet dile getirerek, “Yollarımız ilk defa yapılıyor. Yapılması iyi oldu. Battalgazi Belediyesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışmalarının devamını isteriz. Her yerde aynı şekil olması güzel bir şey. Görüldüğü gibi dağlar kadar fark var. Eskiden asfalt değildi, stabilizeydi. Toz içinde kalıyorduk. Tabi şimdi daha güzel oldu. Bundan sonra sıkıntı olmaz araç gidiş gelişin de daha önce sıkıntı çekiyorduk. Toz, duman, kışın çamur oluyordu. Selahattin Bey’e teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerisi için daha iyi olur” şeklinde konuştu. 

"Eski ile şimdiyi kıyaslamazsınız, şimdi daha tertemiz" diyen mahalle sakinlerinden Kazım Yiğit, "Şimdi bizim merdivenler köyü eskiden barajın diğer tarafındaydı. Baraj geldikten sonra buraya düzenleme yapıldı. Alt yapı yapıldı, güzel oldu. Asfalt yapıldı yani memnunuz. Güzel işler yapıldı. Geçen sene mahalle aralarında asfalt yapıldı. Daha güzel, daha temiz oldu. Eskiden arabalar köyün içine girdiği zaman, yol toz duman oluyordu. Şimdi güzel işler yapıldı. Selahattin Başkanım burada ki caminin etrafını yapsalar güzel olur. Hayvanlar tahrip etmez" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaMerdivenler MahallesiAsfalt çalışması
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