Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, 2017 yılı otlatmam sezonunda meraları yasal kulanım hakkı olduğunu belirleyen göçer ve sürü sahiplerine ihale yolu ile kiraya verildiği öğrenildi. İl müdürlüğünden derlenen bilgilere göre, kiralama ihaleleri Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Karakavak Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapıldı. İhale iki aşamalı olarak yapıldı. Birinci ihaleye sadece meranın bulunduğu mahalle ve bağlı olduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sürü sahipleri katılabildi.

MERA BİRİMİNDE TEMİN EDİLDİ

Birinci ihalede taliplisi olmayan mera ve yaylaklar için ise ikinci ihalenin ise 21 Mart cuma günü yapıldı. İhaleye bağlı diğer ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri ile yasal olarak kullanım hakkı olduğunu belgeleyen komşu iller ve bunlara bağlı ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri katılabildi. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mera Biriminde temin edildi.

60 TL OLARAK BELİRLENDİ

Göçerler ve sürü sahipleri kiralayacakları mera, yaylak ve otlakıyeler için aşağıda istenen belgeler ile birlikte ihale tarihine kadar İl Mera Komisyonuna (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne) dilekçe ile müracaat etti. Göçer ve sürü sahiplerinin gitmek istediği mera veya yayla ile beraberinde yaylada bulunacakların isimleri dilekçede açıkça belirtmesi gerektiğine dikkat çekildi. Öte yandan İl Mera Komisyonu tarafından 2017/07-1 sayılı kararı ile 1 (bir) Büyükbaş Hayvan Birimi için 60 TL olarak tespit edildiği belirtildi.

TAHİR ÖZÇELİK