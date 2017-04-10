10 Nisan 2017 Pazartesi

Meral Akşener Malatya’da

Meral Akşener, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması kapsamında Malatya'ya geldi. Akşener’in programı için geniş güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir sıkıntı ise yaşanmadı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 10:36
Meral Akşener Malatya’da

 Malatya’da bir otelde düzenlenen “Milli İradenin Önemi” konulu toplantıya katılan, eski MHP Milletvekili Meral Akşener, 16 Nisan'da 18 maddelik anayasa değişikliğini onaylanacağını belirterek, bu maddelerin vatandaşlara, çocuklara hayır ve bereket getirmeyeceğine inandıkları için "Hayır" diyeceklerini söyledi.

 Kalabalık bir grup ile bir araya gelen Meral Akşener’in konuşma yapacağı otel çevresi polis ekipleri tarafından sıkı denetim altına alındı. Burada taraftarlarına seslenen Meral Akşener, gündeme dair yorumlarda bulundu. Türk eğitim sisteminin iflas ettiğini de anlatan Akşener, “Sizi refaha çıkaran tek bir madde yok. Seçilecek kişinin savaş ilan edebilmesi için gerekli yetki bir kişiye veriliyor değişiklikle. Yani bir sabah kalkıp kafası attığı için savaş imzası atabilecek bir madde var” dedi.

 Akşener, halk oylamasına sunulan maddelerde daha büyük, daha rahat bir Türkiye'nin ortaya çıkarılması için tek bir madde bulunmadığını savundu.

SELAHATTİN BAYRAK
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